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        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 82 - Galatasaray: 81

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Körfez Basket konuk ettiği Galatasaray'ı son saniye basketiyle 8281 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 82 - Galatasaray: 81

        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Körfez Basket konuk ettiği Galatasaray’ı son saniye basketiyle 8281 mağlup etti.

        Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

        Körfez Basket: Boe Buie 21, Johnny Davis 22, Berk Can Akın 3, Matt Mitchell 19, Alex Reese 13, Mert Akay, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff, Paulius Dabusevicius, Filip Barna 4

        Başantrenör: Serhan Kavut

        Galatasaray: Jerome Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Aleksej Nikolic 21, Chimezie Metu 10, Oumar Ballo 6, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz, Alen Smailagic 6, Vrenz Bleijenbergh, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer 4, Kj Simpson 6

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        Başantrenör: Manuchar Markoishvili

        1. Periyot: 2014

        Devre: 4437

        3. Periyot: 7060

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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