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        Yenilikçi tarım yatırımlarına 8 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi desteği

        Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 140 milyon TL bütçeli Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında, işletmelere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Yenilikçi tarım yatırımlarına 8 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi desteği

        Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 140 milyon TL bütçeli Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında, işletmelere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak.

        Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle "2026 Yılı Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve oda üyeleri katıldı. Programda, TR42 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmelere yönelik desteklerin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri anlatıldı.

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        İlk 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

        Toplam 140 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında, işletmelere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sağlanabileceği belirtildi. Kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeyle kullandırılacağı aktarıldı. Destek programının dijital tarım teknolojilerinin yanı sıra yenilikçi tarım makineleri, akıllı tarım ekipmanları, katma değerli tarımsal girdiler, tohum ve fide teknolojileri, yeşil dönüşüm uygulamaları, kontrollü üretim sistemleri, işleme, depolama ve soğuk zincir teknolojilerini kapsadığı ifade edildi.

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        Başvurular 15 Aralık'ta sona erecek

        Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, işletmelerin destek ve teşviklerden yararlanmasının önemine değindi. Aslantaş, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantıda, destek programına çevrimiçi başvuruların 15 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar yapılabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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