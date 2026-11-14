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        Başiskele'de ney öğrenmek isteyenler kursta buluşuyor

        Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ney kursuna katılan kursiyer sayısı, geçen yıl 10 iken bu yıl 13'e yükseldi. Geleneksel Türk müziğine ilgi duyan vatandaşlar, kurslarda ney çalmayı öğreniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Başiskele'de ney öğrenmek isteyenler kursta buluşuyor

        Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ney kursuna katılan kursiyer sayısı, geçen yıl 10 iken bu yıl 13'e yükseldi. Geleneksel Türk müziğine ilgi duyan vatandaşlar, kurslarda ney çalmayı öğreniyor.

        Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Yeşilyurt BAŞMEK'te düzenlenen ney kursu, yeni dönemde de devam ediyor. Eylül 2025'te 10 kursiyerle başlayan eğitimlere bu yıl 13 kişi katılıyor. Kursiyerler, ney çalmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirirken geleneksel Türk müziğini de yakından tanıma fırsatı buluyor.

        Farklı branşlarda eğitimler sürüyor

        Başiskele Belediyesi, BAŞMEK bünyesinde mesleki, sanatsal ve kültürel alanlarda düzenlediği kurslarla vatandaşlara farklı branşlarda eğitim imkanı sunuyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan kurslarla sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlanması hedefleniyor.

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