Kocaeli'de "Gazze'ye Yardım Stantı" kuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek olmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gazze'ye Yardım Stantı" kuruldu.

15 Temmuz Meydanı'nda kurulan yardım standının açılışında Çoban Mustafapaşa Camisi İmamı İrfan Tatlı Gazze'de sıkıntılı günler geçirenler için dua etti.

Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan da Gazze için şiirler okuyarak, vatandaşlardan yardım stantlarına ilgi göstermelerini rica etti.

Açılışta konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, zulmün dorukta olduğunu ve sözün bittiği günler yaşandığını söyledi.

Gazze için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Büyükgöz, "Gazze'deki anneler ve babalar bağırları yanık şekilde şehit oluyorlar. Biz de hiç olmazsa onlara zulüm edenlerin silahını ve para gücünü elinden alacak girişimleri yapmamız gerekiyor. Gazze için elimizden ne geliyorsa onu yapmanın çabası içerisinde olalım." dedi.

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Gebze Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşma yapan Abdullah As ise yeryüzünün en ağır imtihanlarından birini veren, imanı ve direnişiyle insanlık dersi gösteren ve insanlık tarafından büyük bir yalnızlığa terk edilen Gazze için toplandıklarını ifade etti.

Programda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca kurulan ve el işi, kıyafet, bayrak, tespih gibi ürünlerin satıldığı yardım stantları vatandaşların ziyaretine açıldı.