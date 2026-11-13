Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu:

        CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi, ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacak. Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:09 Güncelleme:
        CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi, ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacak. Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır." dedi.

        Partisinin Kocaeli İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Sarı, sözlerine Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için Allah'tan rahmet, yakınları için başsağlığı dileyerek başladı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in halen CHP üyesi olduğunu belirten Sarı, avukatlar aracılığıyla görüştüklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Sarı, CHP'nin ilerleyen süreçte daha yoğun biçimde sahada olacağını, çok daha yoğun biçimde alanda çalışacağını belirterek, "Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinleyecek ve onlarla daha fazla iletişim içinde olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisindeki ayrışma süreci artık bu açıdan tamamlanmıştır." dedi.

        Bir gazetecinin CHP'nin Yeni Partinin kongresine davet edilmemesiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Sarı, şunları kaydetti:

        "Kendi kongreleri, kendi iç işleri, kimi davet edip etmeyecekleri de kendi takdirlerindedir ancak Cumhuriyet Halk Partisinin davet edilmemiş olması, kendileri açısından tutarlıdır. Davet etmiş olsalardı tutarsızlığa düşmüş olurlardı. Binalarını, araçlarını tahrip ettikleri, araçlarını hurdalıklara götürüp bıraktıkları, binalarındaki kumandaların pilini bile, ampulleri bile söküp götürdükleri, duvarlarını yıktıkları, bütün demirbaşları alıp götürdükleri... Öyle örnekler var ki örneğin, bir il başkanımız demiş ki: 'Ya bu soba tamam sizin de bunun boruları bizim. Bunun borularını biz almayalım, hadi bunu da size bırakalım.' demiş. Şimdi böyle muhabbetlerin olduğu bir yerde bir partiye yani 'baba ocağı' dedikleri bir partiye, Atatürk'ün partisine, Atatürk'ün partisinin örgütlerine, yıllarca birlikte çalıştıkları, yıllarca AKP'ye karşı omuz omuza mücadele ettikleri dostlarına, yoldaşlarına, yol arkadaşlarına, onun partisine, onun binasına bunları yapanların herhalde kendi kurultaylarına da çağırmamaları gerekirdi diye düşünüyorum."

        REKLAM

        Sarı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda ve oluşturulacak ittifaklarla ilgili henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirerek, "Geçen seçimin tecrübeleri de var. Bu tecrübelerden de gerekli dersleri alıyoruz. İttifak, baştan kurulan bir koalisyon değildir, olmamalıdır. Geçmişte bu konuyla ilgili birtakım eksiklerimiz oldu. Her parti kendi oylarını artırmak, kendi dünya görüşünü topluma hakim kılmak için çalışacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi de seçimlere kadar bu çalışmalarını yapacaktır. Vatandaşa gidecektir, oylarını artırmaya çalışacaktır ancak seçim zamanı yaklaştığında durup durum değerlendirmesi yapacaktır. En nihayetinde iktidar olmak için bize 50+1 lazım olduğuna göre belli ilkeler çerçevesinde işbirliği yapacağımız partilerle masaya oturup değerlendirmeler yapacağız ama o zamana daha var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Kartepe'de ailelere disleksi ve öğrenme güçlüğü anlatıldı
        Kartepe'de ailelere disleksi ve öğrenme güçlüğü anlatıldı
        Dünya liderlerinin makam araçları Kocaelili şoförlere emanet edildi
        Dünya liderlerinin makam araçları Kocaelili şoförlere emanet edildi
        Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Eski Bakan Akarcalı, üniversite öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaş...
        Eski Bakan Akarcalı, üniversite öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaş...
        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı
        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı
        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunu...
        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunu...