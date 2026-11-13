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        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı

        Kocaeli'de 12 ilçe belediyesinin temsilcileri, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Dilovası'nda bir araya geldi. Toplantıda, yapı ruhsatı süreçlerinde yapay zeka destekli denetim sistemlerinin kullanılması da gündeme geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı

        Kocaeli'de 12 ilçe belediyesinin temsilcileri, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Dilovası'nda bir araya geldi. Toplantıda, yapı ruhsatı süreçlerinde yapay zeka destekli denetim sistemlerinin kullanılması da gündeme geldi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında her ay düzenlenen imar toplantısı, bu kez Dilovası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda plan notları, çatı arası piyesleri, emsal transferi, baz istasyonları ve numarataj işlemlerine ilişkin uygulamalar ele alındı. İlçe belediyelerinin imar süreçlerinde karşılaştığı sorunlar değerlendirilirken, uygulamalarda ortak bir yaklaşım geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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        Yapay zeka destekli denetim gündeme geldi

        Toplantının öne çıkan konularından biri, yapı ruhsatına esas zemin ve temel etüt raporlarının kontrolünde teknolojiden yararlanılması oldu. Raporların teknik ve şekli uygunluğunun değerlendirilmesinde OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ile yapay zeka destekli kontrol algoritmalarının kullanılması görüşüldü. Ayrıca numarataj işlemlerinde mimari projelerin içeriği ve baz istasyonlarına ilişkin uygulamalar da ele alındı.

        "Birbirinize tecrübe aktarmanız önemli"

        Toplantının açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine değinerek, "Her ay farklı bir ilçemizde bir araya gelerek, aranızda tecrübe aktarımı yapıyorsunuz. Burada ele aldığınız konular Kocaeli'miz için gerçekten çok önemli. Alacağınız kararlar ilçelerimize ve tüm şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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        Toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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