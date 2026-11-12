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        Derince'de kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde dolaşmak için gittiği İlimtepe'den dönmeyen İrfani Karaca (80) için arama çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Derince'de kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde dolaşmak için gittiği İlimtepe’den dönmeyen İrfani Karaca (80) için arama çalışma başlattı.

        Derince ilçesinde oturan İrfani Karaca, önceki gün hava almak ve dolaşmak amacıyla İlimtepe Mahallesi’nde gitti. Karaca’nın eve dönmemesi üzerine yakınları, hayatından endişe ederek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Karaca’yı bulmak için çalışma başlattı. Bölgede karadan ve dronlarla havadan arama çalışması yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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