Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 12.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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