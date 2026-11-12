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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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