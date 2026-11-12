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        Büyükşehir'den Gebze'ye yeni ulaşım bağlantısı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze İnönü Mahallesi'nde yeni imar yolu açma ve üstyapı imalatı çalışmalarını sürdürüyor. TEM Otoyolu yan yolundan mahalleye bağlantı sağlayacak güzergahta altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Büyükşehir'den Gebze'ye yeni ulaşım bağlantısı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze İnönü Mahallesi’nde yeni imar yolu açma ve üstyapı imalatı çalışmalarını sürdürüyor. TEM Otoyolu yan yolundan mahalleye bağlantı sağlayacak güzergahta altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve mahallelerin ulaşım konforunu artırmak gayesiyle yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Gebze İnönü Mahallesi’nde 1965., 1992., 1997. ve 1998. sokakları barındıran yeni imar yolu açılması ve üstyapı imalatı çalışmaları gerçekleştiriliyor. TEM Otoyolu yan yolundan mahalleye yeni bağlantı sağlayacak güzergâhta, yolun altyapısı ve üstyapısı modern standartlara uygun şekilde inşa ediliyor. Projede bugüne kadar 25 bin metreküp yarma kazısı ve bin 650 metreküp taş duvar imalatı tamamlandı. Çalışmaların devamında 3 bin 500 metreküp dolgu yapılması ve bin 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşemesi planlanıyor. Bu imalatlarla yolun altyapısı güçlendirilerek uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım güzergahı oluşturulacak.

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        7 bin 303 ton sıcak asfalt serilecek

        Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergâhın üstyapısı da yenilenecek. Bu çerçevede 5 bin ton plentmiks temel (PMT) alt temel tabakası ve 5 bin ton PMT tabakası serilecek. Ardından yola 7 bin 303 ton sıcak asfalt uygulanacak. Ayrıca güzergahın aydınlatılması için 23 galvaniz aydınlatma direğinin montajı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolu ve bağlantı çalışmasıyla İnönü Mahallesi’nin ulaşım ağını güçlendirmeyi, bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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