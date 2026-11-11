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        Çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilene 72 yaşındaki İhsan Ünal, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünal’ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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