Kocaeli'nin çevre projeleri dünya sahnesinde

Siyasetçilerden çevre aktivistlerine, sivil toplum temsilcilerinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok isim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin COP31'deki standına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de iklim değişikliğiyle mücadele, çevre yatırımları ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmalarıyla organizasyonda yerini aldı. Büyükşehir'in özel tasarımlı standı, konferansın ilk günlerinden itibaren farklı kesimlerden ziyaretçilerin buluşma noktalarından biri oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin standı; siyasetçileri, çevre aktivistlerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, sanatçıları ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, Kocaeli'de hayata geçirilen çevre projelerini yakından inceleme ve çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buluyor. Standın konukları arasında, insani yardım faaliyetleriyle tanınan Gamze Özçelik ve oyuncu eşi Reshad Strik de yer aldı.

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Kocaeli'nin çevre vizyonu dünya sahnesinde

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin çevresel dönüşümü, Büyükşehir Belediyesi'nin COP31'de öne çıkardığı başlıkların merkezinde bulunuyor. Özellikle İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, sıfır atık uygulamaları, yeşil lojistik, geri dönüşüm ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ziyaretçilere tanıtılıyor. Özel olarak hazırlanan dijital deneyim alanı sayesinde Kocaeli'de yürütülen çevre yatırımları görsel içeriklerle uluslararası katılımcılara aktarılıyor.

"Ben de varım" projesiyle anlamlı dokunuş

Büyükşehir'in COP31 katılımında çevre projelerinin yanı sıra insan odaklı sosyal belediyecilik çalışmaları da öne çıkıyor. "Ben de Varım" projesi kapsamında dezavantajlı bireylerin istihdamına ve sosyal hayata katılımına yönelik çalışmalar, organizasyondaki kafe hizmetiyle somut bir örnek oluşturuyor. Böylelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirliğin çevresel olduğu kadar sosyal bir sorumluluk olduğunu da ortaya koyuyor.

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Büyükşehir dört panelle dünyaya seslenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 çerçevesinde Blue Zone ve Green Zone alanlarında gerçekleştireceği toplam dört panelle çevre ve iklim politikalarındaki deneyimlerini uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonundan döngüsel ekonomiye uzanan çalışmalar, küresel iklim gündeminin önemli başlıkları arasında ele alınacak.

Kocaeli'nin projeleri uluslararası vitrinde

COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan Büyükşehir standı, Kocaeli'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği çalışmaları dünyaya tanıtıyor. Uluslararası buluşmada sergilenen projeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için ortaya koyduğu vizyonu gözler önüne seriyor.