Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Büyük Önder Atatürk, Kocaeli'de sevdiği şarkılarla anıldı

        Büyük Önder Atatürk, Kocaeli'de sevdiği şarkılarla anıldı

        Ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Kocaeli'de seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, Kocaeli'de sevdiği şarkılarla anıldı

        Ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Kocaeli'de seslendirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "10 Kasım Özel Programı", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müzik, tiyatro ve görsel sanatları bir araya getiren programda, Şef Engin Şen yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası sahne aldı.

        Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve tiyatro sanatçısı Funda İlhan, seslendirilen eserlerin hikayelerini ve Atatürk için taşıdığı anlamları izleyicilere anlattı.

        REKLAM

        Sanatçı Yaprak Sayar'ın solist olarak yer aldığı gecede "Çalın Davulları", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Ah Bir Ataş Ver", "Fikrimin İnce Gülü", "Yemen Türküsü", "Yanık Ömer" ve "Manastır Türküsü"nün de aralarında bulunduğu eserler seslendirildi.

        Her eser için hazırlanan kısa filmler de barkovizyondan izleyiciye sunuldu. Programın finalinde "Hoş Gelişler Ola" seslendirilirken barkovizyonda Atatürk'ün pelerinli silueti gösterildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Atatürk'ü anmanın ve Cumhuriyet'e sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Kocaeli merkezli 7 ilde kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı Tırların plakalar...
        Kocaeli merkezli 7 ilde kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı Tırların plakalar...
        Kocaeli merkezli "kaçakçılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli merkezli "kaçakçılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
        Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
        Beden eğitimi dersinde futbol oynayan arkadaşlarını izlerken hayatını kaybe...
        Beden eğitimi dersinde futbol oynayan arkadaşlarını izlerken hayatını kaybe...
        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla k...
        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla k...
        Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama