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        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan A.K., tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan A.K., tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Kasım’da Çayırova ilçesi Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken A.K.'ye aynı masada bulunan kişi müdahale etti. Ancak müdahalenin sonuç vermemesi üzerine durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran yardıma koştu. Demirkıran’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K.'nin nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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