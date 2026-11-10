Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, 6 Kasım’da Çayırova ilçesi Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken A.K.'ye aynı masada bulunan kişi müdahale etti. Ancak müdahalenin sonuç vermemesi üzerine durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran yardıma koştu. Demirkıran’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K.'nin nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

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