Darıca'da 50 dönümlük Spor Köyü projesinde çalışmalar başladı

Darıca ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük alanda hayata geçirilecek Spor Köyü Projesi'nin yapım çalışmalarına başlandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, proje alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tamamlandığında ilçenin spor altyapısına katkı sağlaması hedeflenen projede nizami futbol sahası, atletizm pisti, tribün, soyunma odaları, idari ofisler, sporcu kamp ve eğitim merkezi ile tenis kortu yer alacak.

Farklı spor branşlarına yönelik tesisleri bir araya getirecek Spor Köyü'nün, gençlerin spor yapmasına, yeteneklerini geliştirmesine ve profesyonel spor hayatına hazırlanmasına imkan sağlaması hedefleniyor.

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"Darıca'nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Spor Köyü Projesi'nin ilçenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 50 dönümlük alanda yürütülen çalışmayla gençlerin farklı spor branşlarında kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar oluşturulacağını ifade eden Bıyık, "Burada sadece spor tesisleri inşa etmiyoruz. Gençlerimizin yetişeceği, yeteneklerin keşfedileceği, yeni şampiyonların çıkacağı bir merkez oluşturuyoruz. İstiyoruz ki Darıca'nın çocukları ve gençleri her branşta spor yapabilsin. İmkan bulamadığı için hayallerinden vazgeçmesin. Kendilerini geliştirebilecekleri modern tesislere sahip olsun" dedi.

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Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ile Spor Köyü yatırımlarının tamamlanmasıyla ilçenin futbol, basketbol, voleybol, tenis ve atletizm başta olmak üzere birçok branşta daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını kaydeden Bıyık, projenin hayata geçirilmesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bıyık, Darıca'yı spor tesisleri ve yetiştirdiği sporcularla farklı branşlarda öne çıkan bir ilçe haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.