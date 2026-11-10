Kocaelispor iç sahada kalesini gole kapatmakta başarılı
Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 20 mağlup eden Kocaelispor, milli araya 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle girdi. Geride kalan 11 haftada 13 gol atıp 9 gol yiyen yeşilsiyahlılar, topladığı 19 puanın 10'unu iç sahada, 9'unu ise deplasmanda elde etti. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine gol izni vermeyen Körfez ekibi, deplasmanda ise 6 maçın yalnızca birinde kalesini gole kapattı.
İç sahada 4 maçta kalesini gole kapattı
Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Amedspor'u 20, Samsunspor'u 10 ve Gaziantep FK'yı 20 mağlup eden yeşilsiyahlılar, Göztepe'ye 21 yenilirken; Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 6 kez havalandıran Kocaelispor, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Yeşilsiyahlıların kalesini koruyan ve gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen de takımın savunma performansında öne çıkan isimler arasında yer aldı.
9 golün 7'si deplasmanda geldi
Yeşilsiyahlılar, deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor ve Alanyaspor'u 21, Eyüpspor'u ise 20 mağlup eden Kocaelispor; Başakşehir'e 20, Galatasaray'a 10 ve Beşiktaş'a 21 yenildi. Dış sahada 7 gol atan Körfez ekibi, kalesinde de 7 gol gördü. Böylece Kocaelispor, 11 haftada kalesinde gördüğü 9 golün 7'sini deplasman karşılaşmalarında yedi.
5 maçta kalesini gole kapattı
Kocaelispor, 11 karşılaşmanın 5'inde rakiplerine gol izni vermedi. Amedspor, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarını gol yemeden tamamlayan yeşilsiyahlılar, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Gol yemeden tamamladığı 5 maçın 4'ünü taraftarı önünde oynayan Kocaelispor, deplasmanda ise yalnızca Eyüpspor karşısında kalesini gole kapatabildi.
Berkan Kutlu 5 golle zirvede
Kocaelispor'un en golcü oyuncusu 5 golle Berkan Kutlu oldu. Takımın kaydettiği 13 golün 5'ine imza atan deneyimli orta saha oyuncusu, hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Berkan'ı 2 golle Daniel Agyei takip ederken Florian Aye, Makana Baku, Massadio Haidara, Matej Maglica, Metehan Altunbaş ve Show birer gol kaydetti. Yeşilsiyahlıların 13 golü 8 farklı oyuncudan geldi.
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