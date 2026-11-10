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        Kocaelispor iç sahada kalesini gole kapatmakta başarılı

        Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Kocaelispor iç sahada kalesini gole kapatmakta başarılı

        Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 20 mağlup eden Kocaelispor, milli araya 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle girdi. Geride kalan 11 haftada 13 gol atıp 9 gol yiyen yeşilsiyahlılar, topladığı 19 puanın 10'unu iç sahada, 9'unu ise deplasmanda elde etti. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine gol izni vermeyen Körfez ekibi, deplasmanda ise 6 maçın yalnızca birinde kalesini gole kapattı.

        İç sahada 4 maçta kalesini gole kapattı

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        Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Amedspor'u 20, Samsunspor'u 10 ve Gaziantep FK'yı 20 mağlup eden yeşilsiyahlılar, Göztepe'ye 21 yenilirken; Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 6 kez havalandıran Kocaelispor, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

        Yeşilsiyahlıların kalesini koruyan ve gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen de takımın savunma performansında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

        9 golün 7'si deplasmanda geldi

        Yeşilsiyahlılar, deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor ve Alanyaspor'u 21, Eyüpspor'u ise 20 mağlup eden Kocaelispor; Başakşehir'e 20, Galatasaray'a 10 ve Beşiktaş'a 21 yenildi. Dış sahada 7 gol atan Körfez ekibi, kalesinde de 7 gol gördü. Böylece Kocaelispor, 11 haftada kalesinde gördüğü 9 golün 7'sini deplasman karşılaşmalarında yedi.

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        5 maçta kalesini gole kapattı

        Kocaelispor, 11 karşılaşmanın 5'inde rakiplerine gol izni vermedi. Amedspor, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarını gol yemeden tamamlayan yeşilsiyahlılar, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Gol yemeden tamamladığı 5 maçın 4'ünü taraftarı önünde oynayan Kocaelispor, deplasmanda ise yalnızca Eyüpspor karşısında kalesini gole kapatabildi.

        Berkan Kutlu 5 golle zirvede

        Kocaelispor'un en golcü oyuncusu 5 golle Berkan Kutlu oldu. Takımın kaydettiği 13 golün 5'ine imza atan deneyimli orta saha oyuncusu, hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Berkan'ı 2 golle Daniel Agyei takip ederken Florian Aye, Makana Baku, Massadio Haidara, Matej Maglica, Metehan Altunbaş ve Show birer gol kaydetti. Yeşilsiyahlıların 13 golü 8 farklı oyuncudan geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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