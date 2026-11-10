Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi

Görüntülerden boş araziye kamyonla atık döktüğü belirlenen firma tespit edildi. Kamera kayıtları ve saha incelemelerinin ardından firma hakkında yasal işlem başlatılarak 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı üzerine Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler bölgede çevre kirliliğine sebep olan kişi ve işletmelerin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

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