Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi

        Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş araziye kamyonla kaçak atık döken firma, kameradan tespit edilip 50 bin lira idari cezaya çarptırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş araziye kamyonla kaçak atık döken firma, kameradan tespit edilip 50 bin lira idari cezaya çarptırıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı üzerine Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler bölgede çevre kirliliğine sebep olan kişi ve işletmelerin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

        Görüntülerden boş araziye kamyonla atık döktüğü belirlenen firma tespit edildi. Kamera kayıtları ve saha incelemelerinin ardından firma hakkında yasal işlem başlatılarak 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

        REKLAM

        Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, boş arazilere ve kamuya açık alanlara izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor
        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor
        Berkan Kutlu, Kocaelispor'da kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor
        Berkan Kutlu, Kocaelispor'da kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor
        WhatsApp kullanıcılarına büyük şok: Hesaplar hackleniyor WhatsApp'ta tanıdı...
        WhatsApp kullanıcılarına büyük şok: Hesaplar hackleniyor WhatsApp'ta tanıdı...
        Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak
        Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak
        Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da Ata'ya saygı
        Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da Ata'ya saygı
        Beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti