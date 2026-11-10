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        Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da Ata'ya saygı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte 4 ilde cadde, meydan ve kavşaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da Ata'ya saygı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte 4 ilde cadde, meydan ve kavşaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla 10 Kasım anma programları kapsamında, saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da da sirenler çaldı. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte kentlerin en işlek caddeleri, meydanları ve kavşaklarında adeta hayat durdu.

        Kocaeli'de, D100 kara yolu ve şehrin ana arterlerinde seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna katıldı. Araçlarından inen vatandaşlara, o sırada yolda yürüyen yayalar da eşlik etti.

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        Sakarya'da Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk heykelinin önünde anma programı gerçekleştirildi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren çalındı, şehirde hayat durdu. Sürücülerin araçlarından inerek saygı göstermesi dron ile görüntülendi.

        Bolu'da da benzer sahneler yaşandı. Bahçelievler Mahallesi ve İzzet Baysal Caddesi gibi oldukça işlek noktalarda saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

        Düzce'de de Atatürk, diğer illerde olduğu gibi saygı ve özlemle anıldı. Avrupa ile Anadolu arasında önemli bir ulaşım güzergahı olan D100 Karayolu'nun Düzce kesiminde, saatler 09.05'i gösterdiğinde trafik bir dakikalığına durdu. Polis ekipleri de vatandaşların yanında yer aldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

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