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        Kocaeli'de boğazına yiyecek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan kişi, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Kocaeli'de boğazına yiyecek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan kişi, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri’nde yemek yiyen A.K'nin boğazına yiyecek kaçtı.

        Nefes almakta güçlük çeken A.K'ye önce aynı masada oturduğu kişi müdahale etti ancak başarılı olamadı.

        Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K. kurtarıldı.

        Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kişinin soluk borusuna yiyecek kaçması, aynı masadaki müşterinin durumu fark etmesi ve Demirkıran'ın Heimlich manevrası uygulaması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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