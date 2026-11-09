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        Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü

        "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle iz bırakan oyuncu Gürkan Uygun'un hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü

        "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle iz bırakan oyuncu Gürkan Uygun'un hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

        Oyuncu Gürkan Uygun'un Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. Gürkan Uygun ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Bahattin Uygun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

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