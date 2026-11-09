Tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

1969'da Ankara'da doğan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Karali, 1998'den bu yana kurucuları arasında yer aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyordu.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile sinema, tiyatro ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Daha sonra Karali'nin ailesi ve yakınları, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

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