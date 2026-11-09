Dilovası'nda 7 bin 197 metrekarelik kent meydanı projesinde çalışmalar sürüyor

Dilovası'nda yapımı devam eden Kent Meydanı Projesi, 2 cep sineması, bowling ve espor salonları, çocuk oyun alanları ve 50 araçlık kapalı otoparkıyla ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesinin işbirliğinde yürütülen Kent Meydanı Projesi'nin inşaatı devam ediyor. Toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak proje, tamamlandığında ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına yönelik farklı imkanları bir arada sunacak.

Proje kapsamında 2 cep sineması ve fuaye alanı, bowling ve espor salonları, aile ve çocuk merkezi, çocuk oyun ve etkinlik alanları, kafeterya, açık teraslar ve toplantı odaları bulunacak. Ayrıca 50 araç kapasiteli kapalı otopark ile engelsiz erişim alanları da yapılacak.

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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projeyle ilçeye yalnızca bir meydan değil, farklı yaş gruplarının yararlanabileceği sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içinde ilçeye değer katacak yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Ömeroğlu, Kent Meydanı'nın kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olacağını ifade etti.

Projede özellikle gençlerin bowling ve espor salonlarından, çocukların oyun ve etkinlik alanlarından, ailelerin ise sosyal donatılardan yararlanabileceğini kaydeden Ömeroğlu, engelsiz erişim düzenlemeleriyle tüm vatandaşların alandan faydalanmasının amaçlandığını bildirdi.

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Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye ekiplerine projeye sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesiyle ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

İnşaatı devam eden projenin tamamlanmasının ardından Kent Meydanı'nın, Dilovası'nda vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal ve kültürel buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.