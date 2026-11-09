Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kartepe'de "Ormanın Kalbi" çocuk tiyatrosu sahnelendi

        Kartepe'de "Ormanın Kalbi" çocuk tiyatrosu sahnelendi

        Kartepe Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ormanın Kalbi" adlı müzikli çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Kartepe'de "Ormanın Kalbi" çocuk tiyatrosu sahnelendi

        Kartepe Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ormanın Kalbi" adlı müzikli çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerle buluştu.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklar ve aileleri tarafından izlendi. Oyunda, farklı amaçlarla yola çıkan Şapkacı, Kırmızı Başlıklı Kız ve Korsan Kız'ın yollarını kaybederek gizemli bir ormanda karşılaşmaları anlatıldı.

        Ormanın neden sessiz olduğunu araştıran kahramanlar, bulundukları yerin ormanın kalbi olduğunu keşfetti. Korsan Kız ise uzun süredir aradığı gerçek hazinenin ormanın kendisi olduğunu anladı.

        Müzik ve eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda doğanın korunması, dostluk ve dayanışma konularında mesajlar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı adam 3 saatte bulundu
        Mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı adam 3 saatte bulundu
        Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada
        Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada
        Kocaeli'de üzerine gardırop devrilen çocuk hayatını kaybetti
        Kocaeli'de üzerine gardırop devrilen çocuk hayatını kaybetti
        Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti
        Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti
        Gebze'de "Kediler Sokağı" çocuk müzikali sahnelendi
        Gebze'de "Kediler Sokağı" çocuk müzikali sahnelendi
        Kocaeli'de yüzücüler bölge müsabakalarına katılabilmek için yarıştı
        Kocaeli'de yüzücüler bölge müsabakalarına katılabilmek için yarıştı