Kocaeli'de yüzücüler bölge müsabakalarına katılabilmek için yarıştı

Yarışlarda 50 metre kelebek, 200 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Farklı yaş gruplarında ve kategorilerde yarışan sporcular, belirlenen baraj derecelerini geçebilmek için kulaç attı.

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