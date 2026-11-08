Kocaeli'de yüzücüler bölge müsabakalarına katılabilmek için yarıştı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları düzenlendi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 12 Yaş ve Üzeri Baraj Geçme Yarışları düzenlendi.
Dilovası Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 21 kulüpten 200 sporcu katıldı.
Farklı yaş gruplarında ve kategorilerde yarışan sporcular, belirlenen baraj derecelerini geçebilmek için kulaç attı.
Yarışlarda 50 metre kelebek, 200 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde sporcular mücadele etti.
Belirlenen baraj derecelerini geçen sporcular, elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
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