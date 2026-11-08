Kocaeli'de fabrika yangınında hayatını kaybeden 7 kişi anıldı

Burada basın açıklaması yapan işçilerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Programa Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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