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        13 yaşında Türkiye şampiyonu oldu, şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu

        Kocaeli'de yaşayan 13 yaşındaki Engin Ali Kozluca, Türkiye 3 Bant Bilardo U17 Gençler Şampiyonası final etabında birinciliği elde ederek milli takıma seçildi. Kozluca, kategoride Türkiye'nin en genç şampiyonu ve milli takıma seçilen en küçük sporcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        13 yaşında Türkiye şampiyonu oldu, şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu

        Kocaeli'de yaşayan 13 yaşındaki Engin Ali Kozluca, Türkiye 3 Bant Bilardo U17 Gençler Şampiyonası final etabında birinciliği elde ederek milli takıma seçildi. Kozluca, kategoride Türkiye'nin en genç şampiyonu ve milli takıma seçilen en küçük sporcu oldu.

        Ankara Gölbaşı'ndaki Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde 2529 Ekim'de düzenlenen şampiyonanın final etabında mücadele eden Kozluca, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Bilardo sporuna 8 yaşında başlayan Engin Ali Kozluca, elde ettiği dereceyle kategorisinde Türkiye'nin en genç şampiyonu ve milli takıma seçilen en küçük sporcu unvanını kazandı.

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        "En küçük yaşta şampiyon olan sporcu oldum"

        Bilardoya babası sayesinde başladığını belirten Engin Ali Kozluca, "Babam bilardocu ve ben de küçük yaştan itibaren babamla bilardoya gelerek bu spora ilgi duydum ve başlamaya karar verdim. 2022 yılında ilk turnuvalara katıldım. 2023 yılında üçüncülük elde ettim. En küçük yaşta kürsüye giren bilardocu oldum. Bu sene de final etabını şampiyonlukla tamamlayarak en küçük yaşta şampiyon olan ve milli takıma giren sporcu oldum" dedi.

        "Hedefim Avrupa şampiyonu olmak"

        Mart ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirten Kozluca, "İlk defa katılacağım. İnşallah orada Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum. Şu anda yaşım dünya şampiyonasına yetmiyor ama ilerleyen zamanlarda yaşım tuttuğunda dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.

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        Behlül Kozluca: "Bizleri gururlandırdı"

        Oğlu Engin Ali'nin bilardoya kendisiyle birlikte salonlara giderek başladığını anlatan baba Behlül Kozluca, "Engin Ali'nin bilardoya başlamasında biraz bizim etkimiz oldu. Bizim yanımızda bilardo salonuna gide gele bu sporun güzelliklerini keşfetti. Daha sonra kendisi de bilardo konusunda istekli ve hevesli olunca bizler de destek olduk. Salondaki diğer bilardocu arkadaşlarımız, abilerimiz, Engin Ali'ye herkes destek verdi. 11 yaşında, 17 yaş altı üç bant kategoride Türkiye üçüncülüğü kazandı. 2026 yılında Engin Ali yine 17 yaş altı kategoride bugüne kadarki en genç sporcu olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti ve milli takıma seçildi. Bizleri gururlandırdı. Kendisi Türk bayrağını dalgalandıracağı için, yurt dışında temsil edeceği için gururlu" dedi.

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        Engin Ali'yi babası sayesinde tanıdığını belirten antrenör Serdar Altunkal ise, ilk karşılaştıklarında yeteneğini fark ettiğini söyleyerek, "İlk oynamaya başladığında babasına, 'Bu senden daha yetenekli. Sen artık bilardoyu bırak' demiştim. Engin Ali kısa sürede çok fazla ilerleme katetti. İlk turnuvaya soktuğumuzda bile kendinden yaklaşık 20 yaş büyük oyunculara karşı çok iyi bir oyun sergiledi. Çok küçük yaşta çok yol katetti. İnşallah daha başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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