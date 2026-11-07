Basketbol Süper Ligi: Çayırova Belediyesi: 95 - Bordo Bandırma: 78
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 9578 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 9578 mağlup etti.
Salon: Çayırova
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu
Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 28, Fabian White Jr. 13, Jeremy Simmons 14, Michal Sokolowski 10, Kartal Özmızrak 13, Rasheed Sulaimon 10, Canberk Kuş 7
Başantrenör: Ender Arslan
Bordo Bandırma: Ty Gordon 10, Boubacar Toure 4, Damien Jefferson 4, Mehmet Oğuzhan Kızıl 6, Quentin Peterson 20, Alex Perez 8, Okben Ulubay 6, Peyton Aldridge 2, Zach Hankins 18
Başantrenör: Tutku Açık
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