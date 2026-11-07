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        Kuzuyayla Tabiat Parkı karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kuzuyayla Tabiat Parkı karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Samanlı Dağları'nda bulunan 1400 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

        Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgeye gelenler, çocuklarıyla kartopu oynayarak karın tadını çıkardı, güzel manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

        Derbent ile Kuzuyayla arasında faaliyet gösteren Kartepe teleferiğini kullanan doğaseverler ise sonbaharın renk cümbüşünün karla buluşmasına tanıklık etti.

        Ziyaretçilerden Oğuzhan Tutar, AA muhabirine, ailece her fırsatta Kartepe'ye çıktıklarını belirterek, kar yağdığını duyunca hemen çocuklarını getirmek istediğini söyledi.

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        Teleferikle Kuzuyayla'ya çıktıklarını anlatan Tutar, "Manzara çok güzeldi teleferikle çıkarken. Ormanda yürüyüş yapacağız, belki geyiklere denk geliriz. Ondan sonra da çayımızı kahvemizi içeriz. Üşüyünce de evimize döneriz." diye konuştu.

        Ailesiyle karın keyfini çıkaran 8 yaşındaki Mete Berk Çorlu da Kuzuyayla'yı çok sevdiğini ve buraya daha sık gelmek istediğini kaydetti.

        Öte yandan zirvede kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda aksama yaşanmaması için yaylaya çıkan yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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