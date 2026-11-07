Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Samanlı Dağları'nın zirvesinde karın tadını çıkardılar

        Samanlı Dağları'nın zirvesinde karın tadını çıkardılar

        Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Kasım ayında kış güzelliğinin yaşandığı zirvede, karla kaplanan ağaçlar eşsiz manzaralar oluştururken, aileler çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karının keyfini çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Samanlı Dağları'nın zirvesinde karın tadını çıkardılar

        Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Kasım ayında kış güzelliğinin yaşandığı zirvede, karla kaplanan ağaçlar eşsiz manzaralar oluştururken, aileler çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karının keyfini çıkardı.

        İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışı, zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü bölgede, karla kaplanan ağaçlar ve ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu. Kasım ayında kış manzarasının ortaya çıktığı zirveye gelen vatandaşlar, beyaza bürünen doğada bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karını görmek isteyen aileler, karın tadını çıkardı. Kış lastiklerini henüz taktırmayan bazı vatandaşlar ise teleferikle zirveye ulaşarak yolculuk boyunca karla kaplanan ormanları kuş bakışı izledi.

        REKLAM

        "Oğlum sürekli ne zaman kar yağacağını soruyordu"

        Oğluyla birlikte karın tadını çıkarmaya gelen Oğuzhan Tutar, "Oğlumla birlikte bu karı çok bekledik. İlk kar yağışında hemen gelmek istedik. Kışlık kıyafetlerimizi giyip buraya geldik. Oğlum Alperen sürekli 'Ne zaman kar yağacak, ne zaman kar yağacak?' diye soruyordu. Biz de kar yağar yağmaz ilk fırsatta gelmek istedik. Teleferikle çıktık, manzara çok güzeldi. Kış lastiklerimizi henüz takmadığımız için teleferiği tercih ettik" dedi.

        "Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel"

        Ailesiyle birlikte kar sevincini yaşayan Asım Vural ise "Hem bizim için hem de çocuğumuz için çok özel bir an. Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel. Daha önce kasım ayında Antalya'da bulunmuştum, orada bu mevsimde denize giriliyordu. Burada ise genellikle karı aralık ayında görüyoruz. Bu sene erken yağması bizi mutlu etti. Çocuğumuzla birlikte teleferikle çıktık. Yoğunluk yoktu, buna da ayrıca sevindik. Çünkü yoğun sezonlarda genellikle sıra bekleniyor. Teleferikten çok memnunuz. Daha önce birkaç kez geldiğimizde bakımdaydı ama bu sefer şansımıza denk geldi. Kış lastiklerimizi henüz taktırmadığımız için araçla çıkmadık. Teleferik bizim için güzel bir avantaj oldu" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        190 kadın menopoz okulundan mezun oldu
        190 kadın menopoz okulundan mezun oldu
        472 mahalle muhtarlığına kırtasiye malzemesi desteği
        472 mahalle muhtarlığına kırtasiye malzemesi desteği
        Kocaeli'nin ulaşım teknolojileri Barcelona'da sergilendi
        Kocaeli'nin ulaşım teknolojileri Barcelona'da sergilendi
        Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
        Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
        Kartepe'nin zirvesi karla beyaza büründü
        Kartepe'nin zirvesi karla beyaza büründü
        Kocaelispor, 18 yıl sonra milli takıma kaleci gönderdi
        Kocaelispor, 18 yıl sonra milli takıma kaleci gönderdi