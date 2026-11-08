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        Kandıra'nın önemli ulaşım güzergahı 6 milyon liraya yenileniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesindeki İzmit Caddesi'nde yaklaşık 6 milyon lira maliyetle yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kandıra'nın önemli ulaşım güzergahı 6 milyon liraya yenileniyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesindeki İzmit Caddesi'nde yaklaşık 6 milyon lira maliyetle yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin önemli ulaşım güzergahları arasında yer alan 450 metre uzunluğundaki caddede, asfalt ve kaldırım yenileme ile aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranarak bozulan eski asfalt zemin trimer makinesiyle kazındı. Ardından yolun üstyapısı yenilendi. Çalışmaların son aşamasında asfalt serimi ve yol çizgilerinin tamamlanmasıyla caddenin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

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        Yenileme çalışmaları Kandıra Belediyesinin kaldırım düzenlemeleri ve dekoratif aydınlatma direklerinin montajıyla da desteklendi.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla İzmit Caddesi'nin yenilenen yolları, kaldırımları ve aydınlatmasıyla daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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