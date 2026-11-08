Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'nin çevre projeleri COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak

        Kocaeli'nin çevre projeleri COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenecek dört panel ve özel tasarımlı standıyla kentin çevre ve iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara anlatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Kocaeli'nin çevre projeleri COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenecek dört panel ve özel tasarımlı standıyla kentin çevre ve iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara anlatacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonundan sıfır atık uygulamalarına, yeşil lojistikten florlu sera gazlarıyla mücadeleye kadar farklı alanlardaki çalışmalarını tanıtacak.

        REKLAM

        Konferansın resmi müzakere alanı Blue Zone'daki Türkiye Pavilyonu'nda iki panel düzenlenecek.

        11 Kasım'da gerçekleştirilecek "Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri" başlıklı panelde, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekli SWAP Girişimi kapsamında Türkiye'nin pilot şehri olan Kocaeli'nin sıfır atık uygulamaları ele alınacak.

        Panelde, pilot şehirler arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı, sıfır atık finansmanı ve ulusal politikaların yerel düzeyde uygulanması gibi konular değerlendirilecek. 12 Kasım'da ise "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" başlıklı panelde, Körfez'de yürütülen ekolojik restorasyon çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

        REKLAM

        Dip çamurunun temizlenmesi, deniz biyoçeşitliliğinin yeniden kazanılması ve Marmara Denizi'nin korunmasında merkezi ve yerel yönetim işbirliği konularının gündeme geleceği panelde, daha önce COP29'da da tanıtılan proje hakkında bilgi verilecek.

        - Yeşil lojistik ve soğutucu gazların iklim etkisi değerlendirilecek

        Konferansın kamuya açık alanı Green Zone'da da 15 Kasım'da iki panel gerçekleştirilecek. "Kocaeli Lojistik Köyü: Orta Koridor'u Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürmek" başlıklı panelde, ticaret koridorlarının düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli lojistik sistemlerine dönüştürülmesi ele alınacak.

        REKLAM

        Oturumda, yük taşımacılığının kara yolundan demir ve deniz yoluna kaydırılması, liman-demir yolu-sanayi entegrasyonu ve dijital yük yönetimi gibi konular değerlendirilecek.

        Aynı gün, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) ev sahipliğinde düzenlenecek "Görünmeyen Emisyonlar: Soğutucu Gazların Geri Kazanımı, Islahı ve İklim Etkisi" başlıklı panelde ise florlu sera gazlarının iklim üzerindeki etkileri gündeme getirilecek.

        Soğutucu gazların kullanım ömrü sonunda toplanması, geri kazanılması, ıslahı ve güvenli şekilde bertaraf edilmesine yönelik uygulamaların ele alınacağı panelde, bu gazların emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar paylaşılacak.

        REKLAM

        - İzmit Körfezi dijital deneyim alanıyla tanıtılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Green Zone'da kuracağı özel tasarımlı stantla da ziyaretçilere İzmit Körfezi'nin ekolojik dönüşümünü dijital deneyim alanında anlatacak.

        Osman Hamdi Bey'in Eskihisar ve Marmara temalı resimlerinden ilham alınarak tasarlanan stantta, sanatçının eserlerinde öne çıkan petrol mavisi, turkuaz ve toprak tonları çağdaş bir Körfez anlatısıyla yorumlanacak.

        Toplam 49 metrekarelik "L" biçimli alanda dev LED ekranlar ve yarı geçirgen dalgalı perdeler kullanılacak. Ziyaretçiler, su altı yolculuğu konseptiyle hazırlanan dijital deneyimin ardından İzmit Körfezi'nin fiziksel maketinin bulunduğu interaktif masada incelemelerde bulunabilecek.

        REKLAM

        Stantta ayrıca 3,20 metre yüksekliğinde dijital veri heykeli yer alacak. Körfez'de yürütülen dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif çalışmaları ışık, su ve canlı formlarıyla görselleştirilecek.

        Sanal gerçeklik ve iklim değişikliği içeriklerinin de sunulacağı alanda, ziyaretçiler için fotoğraf çekim bölümü oluşturulacak. Bu alanda katılımcılar, ellerinde ressam fırçasıyla İzmit Körfezi'ni yeniden boyuyormuş gibi fotoğraf çektirebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra ateşe verdi
        Camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra ateşe verdi
        Kocaeli'de otomobilin önce camlarını kırdı, ardından ateşe verdi
        Kocaeli'de otomobilin önce camlarını kırdı, ardından ateşe verdi
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayıp, aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayıp, aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı
        Basketbol Süper Ligi: Çayırova Belediyesi: 95 - Bordo Bandırma: 78
        Basketbol Süper Ligi: Çayırova Belediyesi: 95 - Bordo Bandırma: 78
        Kocaeli'nin kız atletleri Balıkesir'den kupalarla döndü
        Kocaeli'nin kız atletleri Balıkesir'den kupalarla döndü
        Kuzuyayla Tabiat Parkı karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı
        Kuzuyayla Tabiat Parkı karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı