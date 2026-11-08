Kocaeli'nin çevre projeleri COP31'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenecek dört panel ve özel tasarımlı standıyla kentin çevre ve iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara anlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonundan sıfır atık uygulamalarına, yeşil lojistikten florlu sera gazlarıyla mücadeleye kadar farklı alanlardaki çalışmalarını tanıtacak.

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Konferansın resmi müzakere alanı Blue Zone'daki Türkiye Pavilyonu'nda iki panel düzenlenecek.

11 Kasım'da gerçekleştirilecek "Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri" başlıklı panelde, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekli SWAP Girişimi kapsamında Türkiye'nin pilot şehri olan Kocaeli'nin sıfır atık uygulamaları ele alınacak.

Panelde, pilot şehirler arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı, sıfır atık finansmanı ve ulusal politikaların yerel düzeyde uygulanması gibi konular değerlendirilecek. 12 Kasım'da ise "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" başlıklı panelde, Körfez'de yürütülen ekolojik restorasyon çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

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Dip çamurunun temizlenmesi, deniz biyoçeşitliliğinin yeniden kazanılması ve Marmara Denizi'nin korunmasında merkezi ve yerel yönetim işbirliği konularının gündeme geleceği panelde, daha önce COP29'da da tanıtılan proje hakkında bilgi verilecek.

- Yeşil lojistik ve soğutucu gazların iklim etkisi değerlendirilecek

Konferansın kamuya açık alanı Green Zone'da da 15 Kasım'da iki panel gerçekleştirilecek. "Kocaeli Lojistik Köyü: Orta Koridor'u Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürmek" başlıklı panelde, ticaret koridorlarının düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli lojistik sistemlerine dönüştürülmesi ele alınacak.

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Oturumda, yük taşımacılığının kara yolundan demir ve deniz yoluna kaydırılması, liman-demir yolu-sanayi entegrasyonu ve dijital yük yönetimi gibi konular değerlendirilecek.

Aynı gün, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) ev sahipliğinde düzenlenecek "Görünmeyen Emisyonlar: Soğutucu Gazların Geri Kazanımı, Islahı ve İklim Etkisi" başlıklı panelde ise florlu sera gazlarının iklim üzerindeki etkileri gündeme getirilecek.

Soğutucu gazların kullanım ömrü sonunda toplanması, geri kazanılması, ıslahı ve güvenli şekilde bertaraf edilmesine yönelik uygulamaların ele alınacağı panelde, bu gazların emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar paylaşılacak.

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- İzmit Körfezi dijital deneyim alanıyla tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Green Zone'da kuracağı özel tasarımlı stantla da ziyaretçilere İzmit Körfezi'nin ekolojik dönüşümünü dijital deneyim alanında anlatacak.

Osman Hamdi Bey'in Eskihisar ve Marmara temalı resimlerinden ilham alınarak tasarlanan stantta, sanatçının eserlerinde öne çıkan petrol mavisi, turkuaz ve toprak tonları çağdaş bir Körfez anlatısıyla yorumlanacak.

Toplam 49 metrekarelik "L" biçimli alanda dev LED ekranlar ve yarı geçirgen dalgalı perdeler kullanılacak. Ziyaretçiler, su altı yolculuğu konseptiyle hazırlanan dijital deneyimin ardından İzmit Körfezi'nin fiziksel maketinin bulunduğu interaktif masada incelemelerde bulunabilecek.

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Stantta ayrıca 3,20 metre yüksekliğinde dijital veri heykeli yer alacak. Körfez'de yürütülen dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif çalışmaları ışık, su ve canlı formlarıyla görselleştirilecek.

Sanal gerçeklik ve iklim değişikliği içeriklerinin de sunulacağı alanda, ziyaretçiler için fotoğraf çekim bölümü oluşturulacak. Bu alanda katılımcılar, ellerinde ressam fırçasıyla İzmit Körfezi'ni yeniden boyuyormuş gibi fotoğraf çektirebilecek.