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        Camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra ateşe verdi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra olay yerine dönerek aracı ateşe verdi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin camları kırdığı ve aracı ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra ateşe verdi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra olay yerine dönerek aracı ateşe verdi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin camları kırdığı ve aracı ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheli, aracın camlarını kırdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahipleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        BİR SAAT SONRA GERİ DÖNÜP ATEŞE VERDİ

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        Olaydan yaklaşık 1 saat sonra yeniden otomobilin yanına gelen şüpheli, araca sıvı bir madde döktükten sonra ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri yeniden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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