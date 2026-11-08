İzmit Körfezi'nin dönüşümü COP31 ile dünyaya anlatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 920 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştireceği dört panel ve kuracağı özel tasarımlı stantla kentteki çevre ve iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara anlatacak.

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin çevre projeleri, zirvenin resmi müzakere alanı Blue Zone ile kamuya açık Green Zone'da düzenlenecek etkinliklerde ele alınacak. Programda İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonu, sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, yeşil lojistik ve florlu sera gazlarıyla mücadele gibi konular gündeme gelecek.

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Blue Zone'da iki panel düzenlenecek

Konferansın resmi müzakere alanı Blue Zone'daki Türkiye Pavilyonu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla iki panel gerçekleştirilecek. 11 Kasım'da düzenlenecek "Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri" başlıklı panelde, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekli SWAP Girişimi kapsamında Türkiye'nin pilot şehri olan Kocaeli'nin sıfır atık çalışmaları ele alınacak.

Oturumda pilot şehirler arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı, sıfır atık finansmanı ve ulusal politikaların yerel düzeyde uygulanması konuları değerlendirilecek.

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12 Kasım'da ise "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği, deniz ekosisteminin restorasyonu, biyoçeşitliliğin yeniden kazanılması ve Marmara Denizi'nin korunmasında merkezi ve yerel yönetim işbirliği ele alınacak. COP29'da Bakü'de de tanıtılan projenin, COP31'de farklı ülkelerden katılımcılarla paylaşılması planlanıyor.

Green Zone'da yeşil lojistik ve sera gazları ele alınacak

Konferansın kamuya açık etkinlik alanı Green Zone'da 15 Kasım'da iki panel gerçekleştirilecek. "Kocaeli Lojistik Köyü: Orta Koridor'u Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürmek" başlıklı panelde, ticaret koridorlarının düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı dirençli lojistik sistemlerine dönüştürülmesi değerlendirilecek.

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Yük taşımacılığının karayolundan demiryolu ve denizyoluna kaydırılması, limandemiryolusanayi entegrasyonu ve dijital yük yönetimi konuları ele alınacak.

İZAYDAŞ'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Görünmeyen Emisyonlar: Soğutucu Gazların Geri Kazanımı, Islahı ve İklim Etkisi" başlıklı diğer panelde ise florlu sera gazlarının iklim üzerindeki etkisi gündeme gelecek. Oturumda soğutucu gazların kullanım ömrü sonunda toplanması, geri kazanılması, ıslah edilmesi ve güvenli şekilde bertaraf edilmesi konuları değerlendirilecek.

İzmit Körfezi dijital deneyimle tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Green Zone'da kuracağı özel tasarımlı stantta İzmit Körfezi'ndeki çevre çalışmalarını dijital deneyimlerle ziyaretçilere aktaracak.

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Standın tasarımında, Osman Hamdi Bey'in yaz aylarını Eskihisar'daki köşkünde geçirdiği dönemde yaptığı Eskihisar ve Marmara temalı resimlerden esinlenildi. Ressamın eserlerinde kullandığı petrol mavisi, turkuaz, toprak tonları ve altın ışık, İzmit Körfezi'ni anlatan çağdaş tasarımda yeniden yorumlandı.

Toplam 49 metrekarelik L biçimli dijital deneyim alanında büyük LED ekranlar ve yarı geçirgen dalgalı perdeler kullanılacak. Ziyaretçiler, Körfez'in fiziksel maketinin yer aldığı interaktif deneyim masasında sualtı yolculuğunu tamamlayacak.

Stantta ayrıca 3,20 metre yüksekliğinde dijital veri heykeli yer alacak. İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif çalışmaları ışık, su ve canlı formlarıyla görselleştirilecek. Sanal gerçeklik ve iklim değişikliği içerikleriyle ziyaretçilere etkileşimli deneyim imkanı da sunulacak.

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Fotoğraf çekim alanında ise ziyaretçiler, ellerinde ressam fırçasıyla İzmit Körfezi'ni yeniden boyuyormuş gibi fotoğraf çektirebilecek.