Darıca'da Büyük Önder Atatürk'ü anmak için yürüyüş düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesi ile bazı kulüpler işbirliğinde Balyanoz Koyu'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, saat 09.05'te yürüyüşe başladı.

Bölgede 10 kilometrelik yürüyüş yapan katılımcılara, günün anısına madalya verildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gazetecilere, gençlerle bir araya gelerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı yürüyüşü düzenlediklerini bildirdi.

Programa ilginin yüksek olduğunu ifade eden Bıyık, "Böyle önemli günlerde etkinlik yapmayı kıymetli buluyoruz. Aziz milletimizin hatırasında derin izler barındıran böylesi önemli günleri hep birlikte maksadına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Darıcalı hemşehrilerimiz de bizleri böyle etkinliklerde yalnız bırakmıyorlar." diye konuştu.