Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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