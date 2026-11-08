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        Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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