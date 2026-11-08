Kocaeli'de alevlere teslim olan daire kamerada

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.