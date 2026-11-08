Gebze'de "Kediler Sokağı" çocuk müzikali sahnelendi

Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) sahnelenen müzikal öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara ve ailelerine hitap etti. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasının önemine değinen Büyükgöz, Gebze'de her yaştan vatandaşa yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

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