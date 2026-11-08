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        Gebze'de "Kediler Sokağı" çocuk müzikali sahnelendi

        Gebze Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kediler Sokağı" çocuk müzikali, minik izleyicilerden ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Gebze'de "Kediler Sokağı" çocuk müzikali sahnelendi

        Gebze Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kediler Sokağı" çocuk müzikali, minik izleyicilerden ilgi gördü.

        Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) sahnelenen müzikal öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara ve ailelerine hitap etti. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasının önemine değinen Büyükgöz, Gebze'de her yaştan vatandaşa yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

        Renkli sahneleri, müzikleri ve hikayesiyle dikkati çeken "Kediler Sokağı" müzikali, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

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