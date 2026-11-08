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        Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından olan oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından olan oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti.

        Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşundan itibaren kurumun sanat kadrosunda yer alan 57 yaşındaki Şafak Karali hayatını kaybetti. Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Karali'nin cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

        15 Temmuz 1969'da Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Profesyonel tiyatro yaşamına 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosunda yer aldı. Sanat yaşamı boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" başta olmak üzere çok sayıda oyunda rol alan Karali, 2025'te sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği de yapan Karali, cezaevlerinde mahkumlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalarından edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında kaleme aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Karali, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterini canlandırdı. "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinde rol alan sanatçı, "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. Karali, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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