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        Darıca'da Atatürk'e saygı yürüyüşü

        Darıca'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'e Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Darıca'da Atatürk'e saygı yürüyüşü

        Darıca'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'e Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yürüyüş ve koşu kulüplerinin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Farklı yaş gruplarından ilçe sakinlerinin katıldığı etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın ve Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi.

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        Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in önemli değerlerinin simgesi olduğunu belirten Bıyık, "Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada farklı yaşlardan, farklı kesimlerden hemşehrilerimizle aynı duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşün ardından katılımcılara anı madalyası dağıtıldı.

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