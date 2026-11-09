Kartepe'de mesire alanı kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kartepe Belediyesi Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Kartepe'nin doğal güzellikleri arasında yer alan mesire alanı, kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hafta sonu aileleriyle alana gelen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde piknik yapıp mangal yakarak kış mevsiminin tadını çıkardı.

Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan mesire alanında, ziyaretçilerin kullanımı için modern kamelyalar ve özel olarak tasarlanmış ateş çukurları bulunuyor. Alanda ayrıca mescitler ve sıcak su hizmeti de sunuluyor.

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Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan mesire alanı, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu.