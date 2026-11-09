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        Kartepe'de mesire alanı kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kartepe Belediyesi Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kartepe'de mesire alanı kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kartepe Belediyesi Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

        Kartepe'nin doğal güzellikleri arasında yer alan mesire alanı, kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hafta sonu aileleriyle alana gelen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde piknik yapıp mangal yakarak kış mevsiminin tadını çıkardı.

        Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan mesire alanında, ziyaretçilerin kullanımı için modern kamelyalar ve özel olarak tasarlanmış ateş çukurları bulunuyor. Alanda ayrıca mescitler ve sıcak su hizmeti de sunuluyor.

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        Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan mesire alanı, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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