Barış Falay'dan Şafak Karali'ye: "O benimle yaşayacak" Ünlü oyuncu Şafak Karali için anma töreni düzenlendi

Kocaeli'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şafak Karali (57) için anma töreni düzenlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu Barış Falay, "İsteyen istediği gibi uğurlasın istiyorum. İsteyen 'Adios Şafak' desin, isteyen 'Güle güle' desin, isteyen 'Işıklar içinde uyu' desin, isteyen 'Nurlar içinde uyu' desin. İsteyen 'Allah rahmet eylesin' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim" dedi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 1997 yılındaki kuruluş kadrosunda yer alan Şafak Karali için Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) anma töreni düzenlendi. "Avrupa Yakası" ve "Karadayı" dizileri ile "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde de rol alan Karali için düzenlenen törene eski İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tiyatronun kurucu oyuncularından Barış Falay ve Engin Benli ile Karali'nin ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

REKLAM

"Çok erken ve çok zamansız oldu"

Törende konuşan oyuncu Engin Benli, Karali ile aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek, "Gerçekten çok üzgün ve çok şaşkınım. Bu sahneyi beraber paylaştık, karşılıklı oynadık. Bu sahnenin, bu salonun, bu kulisin her yerinde sesi, gözleri, enerjisi her yerde var. Her zaman onu hatırlayacağız, onu özleyeceğiz. Çok erken ve çok zamansız oldu. Hastaneye ziyarete gittiğimde 'Hadi Şafak, kalk prova yapıyoruz' dedim. Bilinci yarı var yarı yokken gözlerini birdenbire açtı ve bana göz kırptı ve 'Hoş geldin' dedi. 1997'de buraya ilk geldiğimizde grup halinde bir yemek yiyorduk. Çok fazla şarkı söylemeyi sevmez ama biz böyle kendi aramızda şarkı söylerken bir anda bir ses geldi. 'Çok yorgunum, beni bekleme kaptan' diye. 'Allah Allah, bu ses kim ya?' dedim. Şafak Karali'ymiş. Şimdi rahat uyu dostum. Şimdi rahat, güzel, ışıklar içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz. Sesin hep kulaklarımızda, gözlerin hep kalbimizde olacak. Işıklar içinde uyu" dedi.

REKLAM

"İsteyen istediği gibi uğurlasın istiyorum"

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu oyuncularından Barış Falay ise Karali ile üniversite yıllarında başlayan dostluğunu anlatarak, "Üniversitede yanımda yazar olan bir arkadaşım, girişten okulu kazananları bana gösteriyor. 'Bu kazandı, bu kazandı' diye. Şalvar pantolon, o zaman pek moda değildi, şimdilerde tekrar moda oldu. Üstünde bir Hawaii gömlek, rengarenk bir fular. Kafasında fötr, ayağında tokalı bir pabuç. Dedim, 'Eyvah, ben bu adamla mı okuyacağım?' Çok kısa sürede Allah'tan o korkum geçti. Birkaç gün sonra en yakın dostum oldu. Şafak benim can dostum. Oğlumun amcası" diye konuştu.

REKLAM

Dostunun farklılıklara saygı ve birliktelik anlayışını hatırlatan Falay, Karali'yi herkesin kendi inancı ve duygusuyla uğurlayabilmesini istediğini belirterek, "İsteyen istediği gibi uğurlasın istiyorum. İsteyen 'Adios Şafak' desin, isteyen 'Güle güle' desin, isteyen 'Işıklar içinde uyu' desin, isteyen 'Nurlar içinde uyu' desin. İsteyen 'Allah rahmet eylesin' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim" şeklinde konuştu.

"Bu şehre kattığı her şey için kendisine teşekkür ediyorum"

Karali'nin geride bıraktığı mirasa değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Güzel olanı hatırlamak, güzel olana dair olanları tekrar etmek bu dünyayı güzelleştirecek tek şey aslında. İyi bildiğimizi yapmaya devam ederek güzelleştireceğiz. O da öyle yaptı ve bugün geriye çok güzel bir miras bıraktı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Diğer ifadeleri Barış'ın dediği gibi söyleyeceğim. Evrene mesaj mı gönderirsiniz? Işıklar içinde uyu mu dersiniz? Huzur içinde kal mı dersiniz? Ne derseniz deyin ama gönlümüzde güzel bir yer bıraktı. Bu güzel anılar için kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehir tiyatromuzda bu şehre kattığı her şey için, ülkemize kattığı her şey için ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Hala onunla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bir kopuş olmadığına inanan bir felsefeden geliyorum. Hala duyduğuna inanıyorum. Nasıl duyduğunu bilmiyoruz sadece. Teşekkür ediyoruz. Serüvenin devam etsin diyorum kendisine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Son yolculuğuna uğurlanacak

Karali'nin cenazesi, Akşemsettin Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.