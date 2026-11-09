Kocaeli'de geçen hafta uyuşturucu operasyonlarında 143 zanlı yakalandı

Çalışmalarda 1 kilo 327 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram uyuşturucu, 6 bin 915 sentetik ecza, 2 tabanca, 268 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

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