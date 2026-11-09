Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 143 şüpheli yakalandı

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 95 liraya da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 1 kilo 327 gram esrar, 618 gram sentetik kannabinoid, 230 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 6 bin 915 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 tabanca, 268 fişek ve 5 hassas terazi bulundu.

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