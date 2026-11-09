Oyuncular Gürkan ve Volkan Uygun'un babası Kocaeli'de toprağa verildi
Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.
Uygun'un oğulları Gürkan ve Volkan Uygun, burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.
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