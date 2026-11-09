Kocaeli'de okulda fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ve kalbinin durduğu öğrenilen öğrenciye kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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