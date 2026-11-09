Oyuncu Gürkan Uygun'un babası toprağa verildi

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun’un, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahattin Uygun için Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gürkan Uygun ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bahattin Uygun, kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Gürkan Uygun'un Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan babası Bahattin Uygun (87), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahattin Uygun, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.