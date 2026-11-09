Kocaeli'de okulda fenalaşan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi A.T.K. (11), okulda bulunduğu sırada aniden yere yığıldı.
Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansa alınarak kalp masajı uygulanan öğrenci, hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.
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