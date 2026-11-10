Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, sanayi atığı çelik cürufunu yol yapımında değerlendirerek geliştirdiği asfalt uygulaması, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca geliştirilen "Çelik Cüruf Katkılı Asfalt Projesi", 16 Kasım'da COP31 kapsamında 2026 Blue Zone Sıfır Atık Pavilyonu'nda düzenlenecek panelde anlatılacak.

Demirçelik sanayisinden çıkan cürufun yol yapımında kullanılmasını esas alan uygulama, sanayi atıklarının geri kazanılması ve doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında Blue Zone'da iki, Green Zone'da iki olmak üzere toplam dört panel düzenleyecek. Belediyenin ayrıca kuracağı dijital deneyim standında İzmit Körfezi'nde yürütülen çevre çalışmaları tanıtılacak.

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Çelik cürufu asfalt üretiminde kullanıldı

Çelik cüruf katkılı asfalt, İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmalarında uygulandı. Yüksek kayma direnci ve dayanıklılığıyla öne çıkan kaplama, özellikle eğimli, yağış alan ve kış aylarında tuzlama yapılan yollarda kullanılmak üzere geliştirildi.

Demirçelik sanayisinin atığı olan cürufun yol yapımında değerlendirilmesiyle doğal taş (agrega) kullanımının yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor. Böylece yeni taş ocaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması, orman alanları, yeraltı suları ve doğal ekosistem üzerindeki baskının düşürülmesi amaçlanıyor.

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Karbon salımında yüzde 70'e varan tasarruf hedefleniyor

Çelik cürufunun kullanılmasıyla doğal taşın çıkarılması, kırılması ve taşınması gibi süreçlere duyulan ihtiyacın azalması, karbon salımının düşürülmesine katkı sağlıyor.

Belediyenin proje kapsamında paylaştığı bilgilere göre, geleneksel asfalt uygulamalarına kıyasla karbon salımında yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabiliyor.

Cürufun sert ve dayanıklı yapısının asfalt kaplamanın kullanım ömrünü uzatması da hedefleniyor. Bu sayede bakım ve onarım ihtiyacının azaltılması, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarında enerji ve yakıt tüketiminin düşürülmesi öngörülüyor.