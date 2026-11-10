UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor

Zirvenin 20 Kasım'a kadar devam edecek ulaşım operasyonunda 70 otobüs ve 116 personelin hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UlaşımPark'ın araç filosu ve personeliyle COP31'in ulaşım organizasyonunda görev aldığı belirtildi.

UlaşımPark ekipleri, 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans kapsamında zirve alanına gelen ziyaretçi ve katılımcıların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere seferlerini sürdürüyor.

Zirve süresince görevlendirilen 70 otobüs ve 116 personel, farklı ülkelerden gelen katılımcıların ulaşımını gerçekleştiriyor. Organizasyonda kullanılan otobüslerin 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si ise dizel yakıtla çalışıyor.

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