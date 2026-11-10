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        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmeti sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmeti sağlıyor.

        Zirve süresince görevlendirilen 70 otobüs ve 116 personel, farklı ülkelerden gelen katılımcıların ulaşımını gerçekleştiriyor. Organizasyonda kullanılan otobüslerin 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si ise dizel yakıtla çalışıyor.

        UlaşımPark ekipleri, 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans kapsamında zirve alanına gelen ziyaretçi ve katılımcıların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere seferlerini sürdürüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UlaşımPark'ın araç filosu ve personeliyle COP31'in ulaşım organizasyonunda görev aldığı belirtildi.

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        Zirvenin 20 Kasım'a kadar devam edecek ulaşım operasyonunda 70 otobüs ve 116 personelin hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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