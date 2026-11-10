Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

Programlara, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören daha sonra Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreniyle devam etti.

Programa, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törene, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Yarbay Ahmet Arif Mazıbaş, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri ve sunumlarla devam etti.

Gölcük ilçesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen programa Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, askeri erkan, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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