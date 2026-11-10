Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Kocaeli'de törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Kocaeli'de törenlerle anıldı.

        Gölcük ilçesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen programa Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, askeri erkan, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Program çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

        - Kandıra

        Kandıra ilçesindeki program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Kandıra Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenk sunmasıyla başladı.

        REKLAM

        Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Program, Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri ve sunumlarla devam etti.

        Törene, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Yarbay Ahmet Arif Mazıbaş, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Darıca

        Darıca'da Cevher Dudayev Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, sirenlerin ardından İstiklal Marşı okundu.

        REKLAM

        Programa, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Tören daha sonra Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreniyle devam etti.

        - Karamürsel

        Karamürsel ilçesindeki program Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve siyasi partilerin çelenk sunmasıyla başladı.

        Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Nazmi Oğuz Ortaokulu'nun konferans salonunda anma programı gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Programlara, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Kartepe'de kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza
        Kartepe'de kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza
        Darıca'da 50 dönümlük Spor Köyü projesinde çalışmalar başladı
        Darıca'da 50 dönümlük Spor Köyü projesinde çalışmalar başladı
        Kocaelispor iç sahada kalesini gole kapatmakta başarılı
        Kocaelispor iç sahada kalesini gole kapatmakta başarılı
        Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi
        Boş araziye atık dökenleri güvenlik kamerası ele verdi
        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor
        UlaşımPark, COP31'de 70 otobüs ve 116 personelle hizmet veriyor
        Berkan Kutlu, Kocaelispor'da kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor
        Berkan Kutlu, Kocaelispor'da kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor