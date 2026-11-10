Kartepe'de kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza

Firma hakkında ilgili mevzuat kapsamında 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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