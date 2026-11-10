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        Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamı aşçı kurtardı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamı aşçı kurtardı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Olay, Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı.

        Müdahalenin ardından A.K. yeniden nefes almaya başladı.

        Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın nefes almakta zorlandığı, aynı masadaki kişinin müdahale ettiği ve aşçının Heimlich manevrasıyla yardımına koştuğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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