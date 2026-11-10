Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamı aşçı kurtardı

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın nefes almakta zorlandığı, aynı masadaki kişinin müdahale ettiği ve aşçının Heimlich manevrasıyla yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Olay, Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı.

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